Попова: Российские школьники, скорее всего, вернутся в школы в начале сентября

Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <..>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала она в среду в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».