Правозащитная организация Эмнести Интернешнл признала узником совести российского политика Николая Платошкина

Бывший сотрудник МИДа России, лидер движения «За новый социализм» был задержан в начале июня.

На него завели уголовное дело по статьям о вовлечении в организацию массовых беспорядков и о публичном распространении заведомо ложных сведений. Платошкина поместили под домашний арест, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Правозащитники сочли уголовное преследование политика необоснованным. По их словам речь идет о нарушении права на свободу, в том числе, организованных собраний. В Эмнести отметили, что Платошкин лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях, а также выступил с критикой мер, принимаемых властями, в связи с пандемией коронавируса.