Прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова начнутся 22 июня в Мещанском суде Москвы

Об этом сообщает агентство ТАСС. Режиссера и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Вину признала только одна из всех обвиняемый – это бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.