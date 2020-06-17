Прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова начнутся 22 июня в Мещанском суде Москвы

Об этом сообщает агентство ТАСС. Режиссера и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Вину признала только одна из всех обвиняемый – это бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.
2020-06-17T21:00:43+03:00
2020-06-17T21:00:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 17 июня 2020
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