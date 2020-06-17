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21:00, 17 июня 2020

Адвокат Ефремова: Актер чувствует себя очень плохо и за неделю похудел на шесть килограммов

Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП со смертельным исходом, чувствует себя очень плохо и за неделю похудел на шесть килограммов. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

По его словам, Ефремов признает вину и говорит, что хочет в следственный изолятор. Артист подчеркивает, что готов финансово помочь семье погибшего, — передает агентство ТАСС.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, сказал, что родственники не собираются брать деньги у Ефремова. В начале июня Ефремов на Смоленской площади на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого впоследствии умер в больнице. В крови актера нашли наркотики и алкоголь, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонию. Сейчас артист находится под домашним арестом.



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