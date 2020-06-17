Следователи завершили пятичасовой допрос артиста Михаила Ефремова

Как сообщает агентство Интерфакс, несколько минут назад актера увезли из Главного следственного управления МВД по Москве. В начале июня на Садовом кольце Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель одного из них, Сергей Захаров, скончался. В крови у Ефремова нашли алкоголь и наркотики, и поместили под домашний арест.
2020-06-17T20:31:55+03:00
2020-06-17T20:31:55+03:00
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20:31, 17 июня 2020
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