Главный следователь Дагестана госпитализирован после ДТП

Состояние исполняющего обязанности руководителя следственного управления по республике Олега Потанина тяжелое, решается вопрос о транспортировке в Москву, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что всего пострадали три человека – водитель, Потанин и один из сотрудников следственного управления. Машина перевернулась несколько раз. Перед аварией автомобиль шел на большой скорости, его подрезала другая машина.
2020-06-17T20:31:29+03:00
2020-06-17T20:31:29+03:00
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20:31, 17 июня 2020
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