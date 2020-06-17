Главный следователь Дагестана госпитализирован после ДТП

Состояние исполняющего обязанности руководителя следственного управления по республике Олега Потанина тяжелое, решается вопрос о транспортировке в Москву, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что всего пострадали три человека – водитель, Потанин и один из сотрудников следственного управления. Машина перевернулась несколько раз. Перед аварией автомобиль шел на большой скорости, его подрезала другая машина.