В Евпатории задержали экс-чиновника, который после увольнения продолжал ходить на работу и участвовать в совещаниях

Об этом сообщает Следственный комитет.

Госслужащего подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии следствия, в 2017 году замглавы департамента городского хозяйства запросил из бюджета 2 миллиона рублей на повторную госэкпертизу документации по муниципальным контрактам, но оплачивать экспертизу должны были подрядные организации. Чиновника уволили из администрации, он получил условный срок, однако, несмотря на это, вчера он был задержан во время рабочего совещания в своем бывшем кабинете. В Следственном комитете пообещали дать оценку работе вышестоящих городских чиновников. Телеканал «Дождь» пишет, что речь идет об Андрее Тюрягине.

Глава города Роман Тихончук сказал, что не знает, почему бывший чиновник находился в своем бывшем кабинете, несмотря на то, что его уволили две недели назад. Вместе с тем он добавил, что никому не запрещено заходить на свое прежнее место работы, — сообщает агентство Интерфакс.