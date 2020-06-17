Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев раскритиковал западные ценности и сообщил, что они неприемлемы для РФ

Свое видение он изложил в статье для «Российской газеты».

В публикации затронута тема предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Патрушев считает, что предложенные Владимиром Путиным поправки нацелены на защиту базовых семейных ценностей и исторической правды. Статья посвящена противопоставлению этих ценностей и тех, которые Патрушев называет западными. Секретарь Совбеза пишет, что оппоненты стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов. Кто именно является оппонентами – он не уточняет, однако, из текста следует, что речь, прежде всего, идет о Европейском союзе.