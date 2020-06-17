В Верховный суд подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Иск подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей. Как сказал Ступин, распоряжение провести голосование угрожает жизни и здоровью россиян, поскольку коронавирус не побежден, каждый день умирают десятки или сотни людей. Проводить голосование в этих условиях – это преступление, — добавил Ступин.
2020-06-17T20:00:31+03:00
2020-06-17T20:00:31+03:00
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20:00, 17 июня 2020
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