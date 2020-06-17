Следствие признало 94-летнего ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении политика Алексея Навального

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. На днях на Навального завели дело по статье о клевете. Поводом стали его комментарии к видеоролику с рекламой поправок в Конституцию. Среди героев этого ролика был ветеран Великой Отечественной войны.
2020-06-17T19:31:56+03:00
2020-06-17T19:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 17 июня 2020
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