Финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет на год позже запланированного

Такое решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций — УЕФА.

На дату проведения финала главного клубного турнира Европы повлияла эпидемия коронавируса. В этом году матч должен был провести Стамбул, однако формат плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне изменен. Восемь лучших клубов разыграют титул в течение полутора недель в середине августа, а матчи между ними пройдут в Лиссабоне. Стамбул, таким образом, примет финал очередного сезона Лиги чемпионов в 2021 году – тогда же, когда это должен был сделать Санкт-Петербург.

Российскому городу же предстоит организовать матч в 2022-м. Этот перенос, впрочем, футбольные чиновники оценивают положительно. Дело в том, что если бы дата осталось той же, то в следующем году Санкт-Петербург мог с разницей в две недели принять как финал Лиги чемпионов, так и матчи перенесенного Чемпионата Европы по футболу. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Северной столице Алексей Сорокин выразил мнение, что теперь город сможет спокойно подготовиться к проведению обоих турниров.

Помимо финала Лиги чемпионов и матчей Чемпионата Европы по футболу Россия должна в ближайшие годы провести игру за Суперкубок УЕФА. Пока что она запланирована на прежние сроки и должна пройти в 2023 году в Казани.