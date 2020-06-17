Правительство России снова обсуждает увеличение налогов, взимаемых с богатых россиян

Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Форбс. Согласно этим данным, вопрос разных подходов к налогообложению людей с разными доходами обсуждался еще до послания президента Владимира Путина в начале этого года. Для администрации президента и правительства подготовили более десяти вариантов. Однако, окончательного решения пока нет.