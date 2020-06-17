Правительство России снова обсуждает увеличение налогов, взимаемых с богатых россиян

Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Форбс. Согласно этим данным, вопрос разных подходов к налогообложению людей с разными доходами обсуждался еще до послания президента Владимира Путина в начале этого года. Для администрации президента и правительства подготовили более десяти вариантов. Однако, окончательного решения пока нет.
2020-06-17T19:02:44+03:00
2020-06-17T19:02:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2661991-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:02, 17 июня 2020
Загрузка комментариев...