Футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса у шести игроков

Об этом сообщает пресс-служба команды. 19 июня «Ростов» должен был играть в гостях с «Сочи», 27 июня дома с тульским «Арсеналом» и 1 июля с «Краснодаром». В команде заявили, что приоритетом футбольного клуба является здоровье спортсменов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому в известность были незамедлительно поставлены все профильные ведомства.