Футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса у шести игроков

Об этом сообщает пресс-служба команды. 19 июня «Ростов» должен был играть в гостях с «Сочи», 27 июня дома с тульским «Арсеналом» и 1 июля с «Краснодаром». В команде заявили, что приоритетом футбольного клуба является здоровье спортсменов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому в известность были незамедлительно поставлены все профильные ведомства.
2020-06-17T18:31:28+03:00
2020-06-17T18:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 17 июня 2020
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