Биржевая стоимость 95-го бензина выросла до исторического максимума

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает агентство Интерфакс.

Цена на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась до отметки 56 тысяч 700 рублей за тонну. Предыдущий максимум – 56 тысяч 300 – был зафиксирован во время экономического кризиса в 22018 году. Биржевая цена 95-го бензина непрерывно растет с середины весны. За это время бензин подорожал более чем на 50%. Как отмечает агентство, эксперты не видят предпосылок для снижения стоимости в ближайшее время. Предложение на бирже ограничено, а спрос продолжает расти. В независимом топливном союзе сказали РБК, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены на 95-ый бензин.