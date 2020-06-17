В центре Москвы ограничено движение транспорта из-за подготовки к репетиции парада Победы

По пути следования колонны военной техники улицы стали временно перекрывать, начиная с половины шестого.

После 22-х часов список перекрытых улиц будет расширен. С семи вечера и до окончания репетиции парада только на вход и пересадку будут работать шесть центральных станций метро: «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Ограничения, введенные на Тверской, Моховой, Охотном ряду и набережных, уже привели к серьезному увеличению пробок в центре столицы.