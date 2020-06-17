В номинации «Современная русская прозва» оглашен длинный список литературной премии «Ясная Поляна»

В лонг-листе 2020 года 39 книг, в числе авторов Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Тимур Кибиров, Дина Рубина, Александр Стесин, Евгений Чижов и другие. На премию пришло полторы сотни книг. Шорт лист объявят на сентябрьских Яснополянских писательских встречах, которые в этом году пройдут в 25 раз – сообщил председатель жюри премии, советник по культуре Президента страны Владимир Толстой.

По мнению Евгения Водолазкина «У нас в этом году какое-то невероятное разнообразие книг. Представлены самые разные жанры, самые разные темы. Заранее радуюсь нашим обсуждениям» — сказал Евгений Водолазкин. Нашествие рассказов – интересная примета времени – мнение о лонг-листе ректора Литинститута Алексея Варламова. А член жюри прозаик Владислав Отрошенко отметил, что лонг-лист этого года – один из самых интересных за последнее десятилетие. Еженедельно на портале literaturno.сom будут выходить обзоры на все книги лонг листа, а в Инстаграме начнется летний марафон, где популярные книжные блогеры будут публиковать свои мнения о книгах длинного списка.

Церемония награждения премией пройдет в октябре.

Призовой фонд премии «Ясная Поляна» в этом году составляет 6,7 миллионов рублей, это самая большая литературная премия страны, а в номинации «Современная русская проза» награда в 3 миллиона, авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион.