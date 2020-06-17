Финал Лиги Чемпионов этого года перенесли в Португалию

Первое и главное решение, который принял Исполком УЕФА касается формата Лиги Чемпионов. Сейчас четыре четвертьфиналиста уже известны, еще в четырех парах осталось провести ответные встречи. Они будут доиграны в начале августа либо на полях хозяев, либо в Лиссабоне. Это будет определено несколько позже в зависимости от ситуации с коронавирусом. Затем 8 лучших команд съедутся в Португалию с тем, чтобы сыграть как на чемпионате мира – по одной встрече на каждой стадии, включая финал. При этом Стамбул, который получил право на решающий матч в этом году его не лишен, а оно отложено на год. Также сдвинулось и все расписание.

И это напрямую касается России. Санкт-Петербург примет финал в 2021, а не годом ранее, как было изначально решено. В мэрии Санкт-Петербурга заявили, что на подготовке это не скажется. Почти по такой же схеме будет закончены соревнования и в Лиге Европы. В некоторых парах 1⁄ 8 финала будет сыгран только один матч.

Финал Лиги Европы пройдет в Кельне 21 августа.