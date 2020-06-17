Зарубежная пресса внимательно следит за разгоревшимся вновь пограничным конфликтом между Китаем и Индией

Зарубежная пресса внимательно следит за разгоревшимся вновь, после более 40 лет затишья, пограничным конфликтом между двумя крупными ядерными державами – Китаем и Индией.

Убийство с использованием камней и палок двух десятков индийских военных солдатами китайской армии стало результатом тлевшего долгое время конфликта, начало которому было положено столетие назад, пишет Нью-Йорк таймс. – В 1914-м между Китаем и тогдашней Британской Индией была проведена так называемая Линия МакМагона, получившая имя британского офицера колониальной армии, которая с тех пор признается как межгосударственная граница индийскими властями и никогда не признавалась Пекином. С тех пор приграничные столкновения случались периодически – в 1949-м, через два года после того, как Индия провозгласила независимость от британской короны (напряженность наблюдалась почти все 50-е) и в 1962-м, когда китайские войска пересекли нелегитимную с их точки зрения границу и захватили часть индийской территории. Позже столкновения разной степени интенсивности, а также дипломатические споры случались в 67-м и 87-м годах. В мае 2013-го стороны демонтировали развернутые до этого военные палаточные городки вдоль «линии фактического контроля», но их взгляды на нее продолжали оставаться неизменными, напоминает издание.

Сайт Би-би-си поясняет, что «присутствие в этом районе рек, озер снежных вершин означает, что географическое расположение линии контроля может меняться, что приводит к тому, что военные армий Китая и Индии во многих точках оказываются лицом к лицу». Автор публикации опасается роста антикитайских настроений в Индии и считает, что нынешний инцидент станет серьезным испытанием для правительства Нарендры Моди, которое в условиях пандемии с трудом спасает экономику от рецессии.

Между тем, турецкое информагентство Анадолу, ссылаясь на заявление китайского МИДа, сообщает, что власти двух стран смогли добиться договоренности снять возникшую напряженность путем диалога. Представитель ведомства при этом подчеркнул, что столкновения накануне произошли после провокации индийских военных.

Правительство Китая выразило решительный протест Нью-Дели в связи с инцидентом.