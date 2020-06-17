США вводят еще один пакет санкции против сирийских властей

Под них подпадает и президент Башар Асад.

Соединённые Штаты ввели новые ограничения в отношении тридцати девяти человек, среди которых числятся сирийский лидер Башар Асад, его жена Асма и другие их близкие родственники. Таким образом США хотят добиться того, чтобы Дамаск вернулся к идее мирных переговоров под руководством Организации Объединённых Наций, — пишет американское издание The National.

Государственный секретарь Майк Помпео в свою очередь пообещал, что Вашингтон будет продолжать экономический и политический прессинг элит, которые поддерживают Асада. Глава госдепартамента отметил, что считает такие меры необходимыми, поскольку установленный в стране режим ведёт войну против сирийского народа. Помпео добавил, что дальнейшее расширение санкций может произойти уже в ближайшие месяцы.

США накладывает новые ограничения в рамках так называемого «закона Цезаря». Это имя он получил в честь фотографа, известного под таким псевдонимом, который в 2013-ом году бежал из Сирии и передал правозащитным организациям снимки с доказательствами пыток в сирийских тюрьмах. В Дамаске подлинность этих материалов не признают.

Отдельно в Государственном департаменте подчеркнули, что новые санкции не относятся к гуманитарной помощи жителям Сирии, и США продолжат её поставлять.