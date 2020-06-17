Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

Ранее появилась информация о наличии целой базы сведений о пожилых людях, которую используют для авторизации на сайте столичного правительства.

В столичной комиссии попросили остановить действия, которые, как там считают, могут подпадать под статьи о фальсификации избирательных документов. В ведомстве уверяют: на публикацию телеканала «Дождь» о платной регистрации аккаунтов на сайте mos.ru отреагировали немедленно.

В сюжете канала говорилось том, что организаторы фальсификаций раздают человеку несколько десятков сим-карт, после чего ему присылают базу данных для регистрации. Большинство указанных в таблице людей – пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. Среди них – Герои труда и ветераны Великой Отечественной войны. Значительная часть пенсионеров при этом предположительно никогда не регистрировались на сайте столичного правительства.

После активации сим-карты, как отмечается, нужно завести аккаунт, скопировав данные из базы, в которой указаны номера паспортов, СНИЛС, адрес проживания и другие сведения. За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.

Откуда появилась база данных пенсионеров и каков ее размер, не ясно. При этом один из организаторов раздачи сим-карт говорит, что они действительно у него есть, а происхождение таблиц ему неизвестно.

Зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что персональные кабинеты на сайте столичного правительства, созданные после 5 июня, не смогут быть зарегистрированы для электронного голосования по поправкам.