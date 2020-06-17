Актера Михаила Ефремова снова привезли на допрос в следственное управление МВД

Это сообщает Интерфакс. Актер спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек – 57-летний Сергей Захаров.

Брат погибшего готов согласиться на компенсацию, — сообщил в эфире телеканала РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев, однако, по его словам, юрист семьи Захарова Александр Добровинский против.

Сам Добровинский утверждает, что семья погибшего не согласна принять материальную компенсацию от Михаила Ефремова.

Спустя несколько дней после аварии сам Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников и заявил, что не будет пытаться избежать ответственности.