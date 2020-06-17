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18:16, 17 июня 2020

Минкульт более чем на 4 млн снизил сумму исковых требований к Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

Министерство культуры более чем на 4 миллиона снизило сумму исковых требований к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Их обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа».

Претензии по гражданскому иску сокращены с более чем 133 миллионов до 129 миллионов рублей. Это соответствует результатами новой экспертизы, назначенной судом по ходатайству гособвинения, сообщила представитель министерства Людмила Смирнова на заседании Мещанского суда. Судья приняла уточнения, стороны выскажутся по ним в прениях сторон.
В ходе заседания следователь Павел Васильев, который ведет это дело, утверждал, что не оказывал морального давление на свидетелей, в том числе Элеонору Филимонову. Он отметил, что «неприязненных отношений не было» и никаких жалоб не поступало, пишет газета «Коммерсант». Ранее о давлении на стадии следствия заявляли сразу несколько свидетелей по делу. Так, Филимонова говорила, что ей угрожали «заковать ее в наручники» и «отправить в тюрьму», если она не признает «совершение преступлений» в «Седьмой студии». А Алеся Махмутова утверждала, что ей грозились превратить ее из свидетеля в подсудимую, если она будет говорить, что все в департаменте делалось по закону.

Одновременно в Мещанском суде проходит процесс по делу бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии». Оно выделено из «основного», поскольку Нина Масляева, единственная из всех фигурантов, признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Сегодня дело начала заново рассматривать новая судья Анна Сокова, как сообщалось, по причине болезни предыдущей. Обвинение представляет доказательства с допроса потерпевшего, коим признано Минкультуры.

Дело «Седьмой студии» повторно рассматривается с ноября прошлого года. В настоящее время «основной» процесс находится на завершающей стадии исследования доказательств.



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