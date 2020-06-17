Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, запланированный на май, перенесен на год

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти. Исполком организации принял решение провести оставшиеся матчи сезона Лиги чемпионов в формате финал восьми в Лиссабоне. Запланированный на нынешний год финал в Стамбуле пройдет в этом турецком городе в 2021 году.
2020-06-17T17:03:59+03:00
2020-06-17T17:08:02+03:00
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17:03, 17 июня 2020
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