Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, запланированный на май, перенесен на год

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти. Исполком организации принял решение провести оставшиеся матчи сезона Лиги чемпионов в формате финал восьми в Лиссабоне. Запланированный на нынешний год финал в Стамбуле пройдет в этом турецком городе в 2021 году.