Саратовская учительница назвала противников поправок в Конституцию «трансформерами»

Сообщение с таким текстом она отправила родителям школьников.

В своей публикации учительница объясняла, что в первую очередь изменений в Основном законе не хотят русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины, пишет интернет-издание «Свободные новости». Они, как утверждается, стремятся к отчуждению российских территорий. Радикальные атеисты, добавляла учительница, противятся появлению в Конституции прямого упоминанию Бога. Запад же, по ее мнению, против «сильной, духовной и нравственной молодежи в России». Среди других противников поправок называются российские либералы и их кураторы на Западе, агенты спецслужб Украины, Грузии, США, Прибалтики, Польши и ряда других стран, а также представители ЛГБТ-сообщества: например, геи и лесбиянки.

При этом учительница назвала их «трансформерами» — эту оговорку ранее допускал президент Владимир Путин, говоря о трансгендерах. По словам родителей, автор этой публикации является членом участковой комиссии от партии «Родина».

Власти Саратова уже объявили о начале проверки агитации учительницы.