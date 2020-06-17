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16:31, 17 июня 2020

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Как сообщает американская газета The Variety, работа над фильмом о жизни советского кинорежиссера уже началась. Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.



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