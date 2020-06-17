Около 10% россиян продолжают работать удаленно после снятия ограничительных мер по коронавирусу

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он добавил, что удаленный режим оказался оптимальным для некоторых компаний, поэтому, вместе с «Единой Россией», будет подготовлен проект поправок, который регламентирует удаленную занятость.
2020-06-17T16:31:36+03:00
2020-06-17T16:37:33+03:00
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16:31, 17 июня 2020
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