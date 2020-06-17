В московском СИЗО «Капотня» у пятнадцати заключенных обнаружили коронавирус

Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи. Он отметил, что тестирование на COVID-19 проводится при поступлении в СИЗО и при отправке арестованных в другие учреждения.
2020-06-17T16:31:07+03:00
2020-06-17T16:31:07+03:00
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Эксклюзив Эха 16:31, 17 июня 2020
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