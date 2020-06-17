В Саратове власти организуют проверку по факту рассылки пропагандистского сообщения родителям школьников

Об этом сообщает сайт Znak.com.

В общем чате в мессенджере классный руководитель отправила родителям текст на тему поправок в Конституцию. Там говорится, что против изменения основного закона страны выступают «трансформеры, радикальные атеисты и информационные агенты».

Также отмечается, что Запад выступает против изменения российской Конституции, так как он против сильной, духовной и нравственной молодежи в России. Кроме того, в тексте, который разослала родителям учительница, говорится, что в поправках будет прописана «защита государством детей от ЛГБТ и прочей пропаганды и гадости».