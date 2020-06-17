В правительстве Москвы сообщили, что проголосовать онлайн по поправкам можно только с аккаунтов, созданных до 5 июня

Москвичи смогут проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию только с аккаунтов, созданных до 5 июня. Об этом сообщил в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Еще до начала регистрации на электронное голосование ЦИКом было принято решение, что любой личный кабинет, появившийся после 5 июня (дата начала регистрации) не попадет в сопоставление с ГАС-Выборы и, соответственно, не сможет принять участие в голосовании», — отметил он.

А.Кострыко подчеркнул, что «система не допустит голосования подставных аккаунтов». По его словам, «существует целая цепочка проверок аккаунта, прежде чем пользователя включают в список электронных избирателей». Во-первых, необходима регистрация личного кабинета с уникальной для всего города связкой снилс — телефон (стандартная запись). Также нужно заполнение данных заявления (паспорт плюс прописка). Затем данные сопоставляются «с эталонными записями ГАС-Выборы, в том числе МВД России, ПФР России, ЗАГС и так далее».

А.Кострыко добавил, что отдельным заградительным барьером является блокировка изменения телефона участникам ДЭГ. «Даже если кто-то противоправно получил доступ к чужому личному кабинету, то он не сможет перевести кабинет на себя. Участникам ДЭГ заблокируют возможность смены номера телефона в кабинете», — уточнил он.

А.Кострыко также напомнил, что «слив личных данных является уголовным преступлением, которым должны заниматься правоохранительные органы».