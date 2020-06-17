Врач пермской краевой инфекционной больницы Елена Макарова просит о помощи президента Путина

Она добивается объективного расследования ситуации с нарушениями в медицинском учреждении.

Письмо президенту страны направила на днях врач Пермской краевой инфекционной больницы Елена Макарова. Доктор просит разобраться в обстоятельствах материалов, опубликованных в местной газете «Звезда». Ранее ряд СМИ со ссылкой на эту публикацию, рассказывали о серьёзных нарушениях в прикамской медицине. Врачи с подозрением на коронавирус выходили на работу, а руководство больницы не принимало должных мер. Правоту выводов врача и журналистов после проверок подтвердили прокуратура и местный Роспотребнадзор. Елена Макарова в своем письме главе государства изложила все подробности произошедшего и заявила, что на нее оказывается давление.

«Информация об указанном инциденте старательно замалчивается», — утверждает медик в обращении к президенту. Врач надеется, что Владимир Путин поможет в проведении объективного расследования ситуации в «инфекционке».

Известный пермский политолог Алексей Чусовитин в эфире «Эха Перми» предположил, что сейчас подобные обращения уже не эффективны, этим вопросом мог бы заняться губернатор, но не в Пермском крае сейчас не тот период:

Сейчас, в рамках нынешней системы 20-го года, обращения подобные к президенту Путину уже не эффективно работают. А обращения к чиновникам ранга пониже, допустим к губернаторам — еще не работают. То есть мы находимся в некоей такой переправе бюрократической и политической. Раньше они более-менее были эффективны, хотя вот, например, те же обращения к президенту во время прямой линии, это все-таки элемент некоего такого шоу.

Напомним, 15 апреля в газете «Звезда» вышел материал о нарушениях в работе краевой инфекционной больницы. Врач-инфекционист Елена Макарова рассказала о целом ряде нарушений в работе клиники. Надзорные органы в ходе проверок установили, что большая часть опубликованных фактов имела место: в краевой «инфекционке» действительно продолжали работать заразившиеся коронавирусом сотрудники, нарушался противоэпидемический режим.

Следственный комитет проводит проверку этих фактов.