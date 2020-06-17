Прокурор запросил реальные сроки для петербуржских фигурантов дела запрещенной в РФ «Сети»

Их обвиняют в участии в террористическом сообществе.

Государственный обвинитель считает, что Виктора Филинкова следует приговорить к девяти годам колонии общего режима, а Юлия Бояршинова, который по его словам «способствовал раскрытию преступления», к шести годам. Как пишет интернет-издание «Медиазона», прокурор объявил, что фигуранты дела имели «планы по революционной деятельности», готовились к партизанской войне и разделению России на отдельные коммуны.

Филинкова и Бояршинова задержали в начале 2018-ого года. По версии ФСБ, они были причастны к организации под условным названием «Сеть», которую позже суд признал террористической и запретил в России. Обвинение основано в том числе и на признательных показаниях, которые ранее давал Юлий Бояршинов.

Виктор Филинков в свою очередь вины не признаёт. Он утверждает, что такого сообщества в принципе не существовало, а те действия, которые следователи выставляют как подготовку к террористическим актам, были просто игрой в страйкбол.

Ранее семерых человек из Пензы также приговорили к срокам от шести до восемнадцати лет лишения свободы по обвинениям в участии в том же сообществе.