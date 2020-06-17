Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы 24 июня

Белорусский лидер принял приглашение российской стороны, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выразив ему за это благодарность.

По словам дипломата, это еще один пример «глубинных исторических отношений» двух стран, которой «не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов». Накануне, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, Лукашенко отметил, что «белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела». «Ну поедем, проведем», — сказал президент, не уточнив, кто именно поедет его проводить. При этом он добавил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая.

Визит главы белорусского государства в Москву пройдет на фоне очередного обострения в отношениях между странами. Это связано с задержанием топ-менеджеров и введением временной администрации в Белгазпромбанке, основными акционерами которого являются российские «Газпром» и Газпромбанк, и который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико — соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.

Кроме того, в Минске возмущены ценой на российский газ, называя ее завышенной и обвиняют российские власти в «понуждении к интеграции».