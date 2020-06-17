В Москве 18-19 июня пройдет общерогородской тест системы электронного голосования

В нем смогут принять участие москвичи, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Горожанам предстоит ответить на вопрос, касающийся жизни города, и выбрать, что для Москвы сейчас важнее – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
2020-06-17T15:33:14+03:00
2020-06-17T15:36:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 июня 2020
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