Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX начала искать инженеров для создания плавучего космодрома. Маск рассказал, что морские ракетные стартовые комплексы планируется строить к запуску сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковых полетов на Земле. SpaceX планирует сделать доступными для пассажиров полеты на скорости, намного превосходящей скорость звука.
2020-06-17T16:34:00+03:00
2020-06-17T16:33:26+03:00
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16:34, 17 июня 2020
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