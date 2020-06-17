Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX начала искать инженеров для создания плавучего космодрома. Маск рассказал, что морские ракетные стартовые комплексы планируется строить к запуску сверхтяжелых ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковых полетов на Земле. SpaceX планирует сделать доступными для пассажиров полеты на скорости, намного превосходящей скорость звука.