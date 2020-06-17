Посол РФ: Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, – сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. По словам дипломата, Россия благодарна Лукашенко за готовность принять участие в торжествах. Он считает это примером «глубинных отношений двух стран», которым, цитирую, «не могут помешать никакие споры хозяйствующих субъектов». Мезенцев сообщил также, что Россия не собирается ограничивать поставки газа в Белоруссию из-за задолженности Минска перед Газпромом.
2020-06-17T15:04:28+03:00
2020-06-17T15:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 17 июня 2020
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