Следователи проводят сегодня новый допрос актёра Михаила Ефремова

Ранее в этом месяце он устроил смертельную аварию в центре Москвы, один человек погиб. Тем временем поступают противоречивые сообщения по поводу возможного согласия семьи погибшего с выплатой компенсации.

После сегодняшнего допроса, как сообщила пресс-служба столичной полиции, определится статус Михаила Ефремова, экспертиза, проведённая после аварии на Смоленской площади, показала: актер употреблял не только алкоголь, но и наркотики. Следователи затем возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз по факту сбыта запрещённых веществ. Телеканал 360 со ссылкой на близких актёра сообщает, что Ефремов сейчас мало ест, несколько раз к нему уже приезжала скорая. Близкие опасаются, что он может свести счеты с жизнью, сообщает СМИ. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал изданию РБК, что брат погибшего Сергея Захарова якобы готов принять компенсацию по согласованию со своим юристом. Впрочем Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего это отрицает. Он сообщил агентству ТАСС, что утром говорил с братом Захарова и он подтвердил: его семья «не хочет принимать никакие компенсации». Ранее Александр Добровинский говорил, что родные погибшего в ДТП 57-летнего уроженца Рязани намерены добиваться для Ефремова справедливого наказания.

Ефремову грозит до 12 лет заключения. Актёр в начале недели выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель умер в больнице. Спустя несколько дней после аварии актёр записал видео, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова и сказал, что не знает как дальше жить. Ефремов также заверил, что не будет пытаться избежать наказания.