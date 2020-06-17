Арбитражный суд столицы обязал собственника привести в порядок две часовни и главный дом в усадьбе Михайловское в Новой Москве – сообщает Мосгорнаследие. Работы должны быть выполнены в соответствии с согласованной проектной документацией в течение 10 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, — сообщает Интерфакс.