В Бурятии МЧС сообщило о том, что принимает заявки на надомное голосование за поправки в Конституцию через номер 112

В Бурятии МЧС сообщило о том, что принимает заявки на надомное голосование за поправки в Конституцию через экстренный номер 112. Жители республики начали получать соответствующие СМС – сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Народного Хурала Баир Церенов.

Скриншот такого сообщения опубликовало также издание Тайга.Инфо. Церенов назвал такую инициативу «маразмом, причем опасным». По номеру 112 обычно сообщают о происшествиях и преступлениях.

В пресс-службе управления МЧС по Бурятии пока не уточнили, на каком основании ведомство может заниматься подобной рассылкой.