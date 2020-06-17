В Дагестане возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после беспорядков с участием граждан Азербайджана. Задержаны 10 подозреваемых. Как сообщили в Следственном комитете, в результате конфликта пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены несколько служебных автомобилей. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

Несколько сот граждан Азербайджана расселены во временном палаточном городке на территории Дагестана. Азербайджанцы не могут вернуться домой из-за того, что границы закрыты. В понедельник они перекрыли федеральную трассу «Кавказ» и оказали сопротивление полиции.

По данным главы Дербентского района отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев.