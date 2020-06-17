В комитете Госдумы по вопросам религиозных объединений назвали недопустимыми действия схиигумена Сергия

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Иванов назвал недопустимыми действия схиигумена Сергия (Романова) по захвату Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Об этом депутат сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не владею информацией о причинах и мотивах, которыми он руководствовался. Но, мне кажется, он переступил не только все религиозные нормы морали, но и нарушил Уголовный кодекс. Поэтому наступает момент для действий правоохранительных органов», — заявил Н.Иванов.

Как подчеркнул депутат, «какие бы благие намерения у схиигумена ни были, силовые действия для священника неприемлемы». «Пускай убеждает словами, договаривается, но ни в коем случае не физически захватывает. Если потребуется, то Церковь должна прибегнуть к помощи силовиков для освобождения монастыря — по-другому никак», — заключил Н.Иванов.

Накануне стало известно, что схиигумен Сергий (Романов), которого называют «бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской», фактически захватил женский монастырь «Спорительница хлебов» в Среднеуральске Свердловской области. По данным СМИ, обитель защищают казаки и участники боевых действий в Донбассе.

17 июня в монастырь приехали сотрудники ФСБ и полиции. Как утверждает священнослужитель, правоохранительные органы все проверили и удалились, а в самом монастыре все спокойно и нет никаких вооруженных людей. В обитель, как передают журналисты, прибыли несколько сотен прихожан, поддерживающих схиигумена.

Отец Сергий ведет службы, несмотря на официальный запрет в служении за отрицание существования коронавируса — в одной из его проповедей полиция нашла признаки возбуждения ненависти или вражды. Он отстранил от управления Среднеуральским женским монастырем игуменью Варвару, назначенную главным должностным лицом обители Священным Синодом в 2005 году, также в монастырь не пустили направленного туда епархией священника.

На ллитургии утром 17 июня отец Сергий обратился к прихожанам в монастыре, заявив, что никуда не уйдет оттуда. Ранее схиигумен также записал ряд видеообращений, в которых, в частности, говорил, что его получится выгнать только с помощью силовиков.