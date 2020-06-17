Конфликтная ситуация с гражданами Азербайджана в Дагестане возникла из-за коронавируса – Песков

Конфликтная ситуация с гражданами Азербайджана на границе в Дагестане возникла из-за коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«С самого начала это хорошо известная ситуация. Я могу говорить только за руководство Дагестана: они много всего сделали для того, чтобы ее как-то урегулировать. Эта ситуация не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса», — сказал Д.Песков.

По его словам, данная ситуация «возникла с самого начала режима самоизоляции». «Действительно, власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты», — добавил Д.Песков.

Он отметил, что в Кремле «с пониманием относятся к возникшим трудностям». «Там продолжается усиленный режим самоизоляции, но контакты осуществляются. С самого начала российская и азербайджанская стороны были на связи по дипломатическим каналам, а также по пограничной сфере, координировали действия. Кроме того, глава Дагестана докладывал президенту РФ о сложившейся ситуации. Мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят разрешить эту проблему», — подчеркнул Д.Песков.

Вместе с тем он уточнил, что лидеры России и Азербайджана не общались на эту тему.

15 июня около 400 граждан Азербайджана, размещенных в палаточном лагере и в пункте временного размещения в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом, вышли и перекрыли трассу «Кавказ». Таким образом они решили выразить недовольство их задержкой на территории Дагестана.

На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ России по республике. В результате конфликта пострадали 9 сотрудников правоохранительных органов Дагестана, а 10 граждан Азербайджана были задержаны.