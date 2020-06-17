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Эксклюзив Эха 14:11, 17 июня 2020

В Кремле не следят за конфликтом в Среднеуральском монастыре – Песков

В Кремле не следят за конфликтом в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет, в Кремле не следят за этой ситуацией. Да, мы видели сообщения, но это не вопрос нашей повестки дня», — сказал он.
Накануне стало известно, что схиигумен Сергий (Романов), в проповедях которого полицейские ранее увидели экстремизм, сверг настоятельницу женского монастыря в Среднеуральске и пригласил казаков охранять обитель. Теперь на территорию не пускают ни новое руководство от Екатеринбургской епархии, ни журналистов.
В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. В РПЦ заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления игуменью — «главное должностное духовное лицо в женском монастыре», которую назначили решением Священого Синода в 2005 году. На вопрос о том, как епархия собирается урегулировать конфликт, в пресс-службе не ответили.
Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Сергий приехал в епархию, чтобы зачитать обращение. Позже аудиоверсия речи перед судом была опубликована в YouTube. В обращении Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседания.
Суд решил, что отец Сергий нарушил 31-е правило Святых Апостолов, возложив на себя наперсный крест, права ношения которого был ранее лишен. Следующее заседание состоится 24 июня. Сергия судят за то, что он ослушался митрополита Кирилла. После проклятий схимонаха в адрес Роспотребнадзора и санврачей архиепископ запретил ему проповедовать.
Игумен ослушался церковное руководство и записал новое обращение для Youtube. В нем схиигумен настаивал на том, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, и утверждал, что вся ситуация с распространением COVID-19 специально срежиссирована для «чипизации» населения.



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