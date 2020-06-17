Минюст США подал в суд на бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, пытаясь остановить публикацию его книги.

Книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, которого Трамп уволил прошлой осенью на фоне скандала с Украиной и последовавшего импичмента, должна выйти через неделю. В своих мемуарах «Кабинет, в котором все это произошло» Болтон подтверждает ключевые обвинения, вынесенные Трампу в рамках импичмента — злоупотребление должностными полномочиями для достижения личных политических целей при попытке заставить украинские власти расследовать сына Джона Байдена Хантера и компанию Бурисма. Также бывший советник по нацбезопасности, один из республиканских тяжеловесов в области внешней политики, разоблачает Трампа в делах с другими странами — Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей. В одной из цитат говорится, что Болтон затрудняется назвать случай, когда бы внешнеполитические решения Трампа были продиктованы чем-то, кроме переизбрания.

Копии книги уже напечатаны и Администрация США не указала в иске издателя и не требует снять книгу с продажи, тем более, что многие уже получили ее копии. Вместо этого юристы президента хотят лишить Болтона получения прибыли от продажи книги и добиться от него того, чтобы он сам убедил издателя снять книгу с публикации.

Дональд Трамп накануне заявил, что любые разговоры с ним являются секретной информацией.