Впервые за несколько десятилетий столкновения на границе Индии и Китая привели к гибели военных

Как передает Би-би-си, силовое противостояние в провинции Ладакх, которая соседствует со штатом Кашмир, спорным для трех стран региона – Индии, Пакистана и Китая — закончилось гибелью 20 индийских военнослужащих. Ранее правительство в Дели заявляло, что погибли лишь трое военных, что жертвы есть и с китайской стороны. Однако вскоре министерство иностранных дел КНР однозначно заявило: никакой информацией об убитых гражданах Китая оно не располагает. Выстрелов во время стычки слышно не было. Это вызвало предположение о том, что случившееся могло быть массовой дракой со смертельным исходом.

Как отмечает Би-би-си, граница между странами, которую чаще именуют линией фактического контроля, плохо демаркирована: реки, озера и снежные вершины делают географические координаты района трудно определимыми. В силу этого, военные соседних армий часто оказываются на одной территории, лицом к лицу. В мае, когда обе страны перебросили сюда дополнительные несколько тысяч военных, Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай в ходе подобных столкновений в прошлом незаконно оккупировал часть индийской территории.

Только что МИД Китая призвал Нью-Дели провести тщательное расследование инцидента на границе. В правительстве Индии, в свою очередь, предостерегли Пекин от провокаций.