Дагестанский Следственный комитет возбудил дело после беспорядков во временном лагере для жителей Азербайджана

Они начались из-за проблем с пересечением границы с соседней республикой.

Насилие в отношении силовиков и умышленное повреждение чужого имущества – по этим статьям будут проходить фигуранты дела о бунте во временном лагере для азербайджанцев. Как передает агентство «Интерфакс», после беспорядков были задержаны десять человек. В СК отмечают: в ходе волнений пострадали девять полицейских и пять служебных автомобилей, общий ущерб – около 400 тысяч рублей.

Всего во временном лагере в Дагестане находились несколько сотен граждан Азербайджана. Они ожидали разрешения выезда на родину, поскольку граница между Россией и Азербайджаном закрыта из-за коронавируса. После того, как появился список, из которого следовало, что пересечь границу сможет лишь небольшая их часть, около 400 человек попытались перекрыть федеральную автотрассу «Кавказ», требуя открыть кордоны. Они, в том числе, бросали в полицейских камни. Силовики задержали около 90 азербайджанцев, большинство из них было отпущено. Накануне стало известно, что на родину смогли выехать свыше 150 человек.

В Кремле сегодня выразили надежду, что конфликт в Дагестане с участием граждан Азербайджана будет урегулирован. При этом президенты России и Азербайджана не проводили консультаций по этой теме, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.