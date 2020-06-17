Прения сторон проходят в суде в Санкт-Петербурге по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Представитель прокуратуры сегодня назвал сроки, которых, по мнению надзорного ведомства заслуживают Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

Обвинитель Александр Василенко рассказал суду о том, что обвиняемые Филинков и Бояршинов принимали участие в работе межрегионального террористического объединения «Сеть». Оно запрещено в России. Филинков, который не признал вину и заявил о пытках со стороны сотрудников ФСБ, по мнению обвинителя, должен отправиться в колонию на девять лет. Бояршинов, который согласился с обвинением, но отказался дать показания против других фигурантов — шесть лет. Защита считает, что следователи заставили подозреваемых признать вину под давлением, и сфабриковали доказательства. Обвинитель считает, что Филинков рассказал суду о пытках только для того, чтобы избежать наказания и опорочить силовиков.

Ранее в Пензе фигуранты дела Сети получили до 18 лет тюрьмы. Сейчас они пытаются оспорить приговоры.