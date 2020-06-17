Схиигумен Сергий не намерен покидать монастырь под Екатеринбургом, несмотря на призывы руководства РПЦ

Он говорит, что не захватывал обитель и подчеркивает, что служит не по предписанию Роспотребнадзора.



Тем временем сегодня стало известнj, что монастырь покинули настоятельница и монахини.

Начало событиям, к которым третий день приковано внимание СМИ, положил церковный суд. Заседание в Екатеринбургской епархии прошло в понедельник. И именно церковному суду отец Сергий (Романов) заявил — цитата — «Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», — конец цитаты. В видеозаписи, опубликовано на ютьюб-канале несколько часов назад, опальный священник опроверг сообщения о захвате монастыря. Вместе с этим, Обильно цитируя Евангелие и однажды — патриарха Кирилла, отец Сергий в очередной раз произнёс, что коронавируса нет. И что в монастыре он остается, чтобы пострадать за веру. Патриарха Кирилла схиигумен Сергий призвал помолиться, путь даже в онлайне, за всех страждущих и бесноватых. А журналистам и священникам предложил пойти в пустующие деревни и возродить их, вместо того, чтобы ждать, когда Запад нас прокормит. В финале своей речи отец Сергий обозначил свою позицию относительно суда Екатеринбургской епархии.

Сегодня в монастырь под Среднеуральском приезжала полиция. Результаты проверки и какие-либо действия на территории обители правоохранители пока не комментируют.

Отметим, что схиигумена Сергия поддержали казаки – они выставили свое оцепление у монастыря.

Церковь вправе обратиться к силовикам, — считает член думского Комитета по вопросам религиозных объединений Николай Иванов.

Поведение схиигумена Сергия не удивляет журналиста Константина Эгерта. По мнению Эгерта, показателем потери авторитета патриарха Кирилла служит факт проведения многими храмами богослужений во время Пасхи, несмотря на рекомендации не делать этого.

В Кремле не следят за конфликтом в Среднеуральском монастыре, хотя в администрации президента видели сообщения об этом, — об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков