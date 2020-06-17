Около 10% работающих россиян продолжают трудиться в удаленном режиме, несмотря на снятие ограничений по коронавирусу. Для некоторых компаний это оказалось оптимальным режимом организации труда, — сообщил глава Министерства труда Антон Котяков. По его словам, в Госдуму будет внесен проект поправок в Трудовой кодекс, регламентирующий удаленную занятость.