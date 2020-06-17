Около 10% работающих россиян продолжают трудиться в удаленном режиме, несмотря на снятие ограничений по коронавирусу. Для некоторых компаний это оказалось оптимальным режимом организации труда, — сообщил глава Министерства труда Антон Котяков. По его словам, в Госдуму будет внесен проект поправок в Трудовой кодекс, регламентирующий удаленную занятость.
2020-06-17T13:32:06+03:00
2020-06-17T13:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 17 июня 2020
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