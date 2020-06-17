В Великобритании успешно прошел клинические испытания препарат Дексаметазон для лечения пациентов с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения назвала это научным прорывом. При этом ВОЗ подчеркивает, что положительные результаты наблюдались только у пациентов с тяжелой формой COVID-19. При приеме препарата Смертность снизилась на треть.
2020-06-17T13:31:50+03:00
2020-06-17T13:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 17 июня 2020
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