В Великобритании успешно прошел клинические испытания препарат Дексаметазон для лечения пациентов с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения назвала это научным прорывом. При этом ВОЗ подчеркивает, что положительные результаты наблюдались только у пациентов с тяжелой формой COVID-19. При приеме препарата Смертность снизилась на треть.