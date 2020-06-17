В Краснодарском крае с 21 июня ослабляется режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Про его словам, для въезжающих будет обязательным тест на коронавирувс, а двухнедельный карантин отменят.

Кондратьев подчеркнул, что пляжи находятся под контролем Роспотребнадзора, особое внимание уделяется соблюдению дистанции.

Ранее туроператоры сообщили, что туры в Краснодарский край стали лидерами спроса.

Когда россияне смогут ездить отдыхать за рубеж, пока неизвестно. Об этом в интервью РБК сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Россия закрыла границы 16 марта из-за пандемии коронавируса.